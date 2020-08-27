HDP'li Oya Ersoy, Sağlık Bakanlığı’na Türkiye’de RO ve Re değerleri sordu

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:50

R0 değeri virüsün çoğalma katsayısını ifade ederken, Re değeri virüsün efektif çoğalma katsayısını ifade etmektedir.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye’de RO ve Re değerlerinin Sağlık Bakanı tarafından salgına ilişkin basın toplantılarında açıklanmadığını belirtti. Ersoy; bu değerlerin belirlenmesinin salgınla mücadele sürecini yönetmek için önemli veriler olduğunu ve kamuoyu ile paylaşılması toplum sağlığı açısından önemli bir noktada olduğunu ifade etti.

Okulların açılış tarihini belirlerken RO ve Re değerleri göz önünde bulunduruldu mu?

Ersoy; Sağlık Bakanına yönelttiği soruda Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak RO ve Re değerlerini göz önünde bulundurularak okulların açılış tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına görüş bildirip bildirmediğini de sordu.

Oya Ersoy’un Sağlık Bakanına yönettiği sorular şunlar:

1.Bakanlığınız RO ve Re değerlerine ilişkin bilimsel çalışma yapmakta mıdır?

2.Türkiye’de son dönem belirlenmiş olan RO değeri kaçtır?

3.Türkiye’de son dönemde belirlenmiş olan Re değeri kaçtır?

4.Bilim kurulu ve Bakanlığınız salgınla mücadele sürecinde alınacak önlemlere ilişkin kararlar alırken RO ve Re değerlerini göz önünde bulundurmakta mıdır?

5.21 Eylül’de başlayacağı duyurulan eğitim-öğretim döneminin açılış tarihini belirlerken Milli Eğitim Bakanlığına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak görüş bildirilmiş midir? Görüş bildirildiyse Ro ve Re değerleri göz önünde bulundurulmuş mudur?