Hekimler: Vaka sayılarını İl il açıklayın

Sağlık Bakanı, vaka verilerinin paylaşılacağını açıkladı. TTB ve tabip odaları, “İl bazında da vakalar ve ölüm sayıları açıklanmalı. Hıfzıssıhha kurulları daha iyi çalışır ve önlem almak daha kolaylaşır” dedi.

Sarp Sağkal
27 Kasım 2020 Cuma, 06:00
Hekimler: Vaka sayılarını İl il açıklayın
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- TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) GENEL SEKRETERİ VEDAT BULUT:

İl bazında da vakaları açıklarlarsa daha iyi olur. Hıfzıssıhha kurulları böylece daha iyi çalışır ve tedbirleri almak daha kolay olur. Biz hasta sayılarını öğrenmek için hastanelere telefon ediyoruz. Eğer il il açıklanırsa ne olduğunu görürüz.

- İSTANBUL TABİP ODASI GENEL SEKRETERİ OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU:

“İBB’nin ortaya koyduğu rakamların tüm Türkiye için de ortaya konması gerekiyor. Türkiye’de gerçek sayıları görmek istiyoruz” dedi. Küçükosmanoğlu, ancak gerçek sayılar açıklanırsa salgının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

- İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI LÜTFİ ÇAMLI:

Biz gerçekleri açıklarken ‘halkı paniğe sürükleyen kişiler’ olduk. Türkiye dünyada günlük vaka sayılarında ilk beşe girdi. Türkiye dünya üzerindeki itibarını, halkımız da güvenini kaybetti. Umarım bu giderilir.”


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