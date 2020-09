Her mahallede bir yatırım ofisi!

18 Eylül 2020 Cuma, 11:26

Bireysel yatırımcı pazarında 2013 Mayıs ayından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren InvestAZ Yatırım, her haneye bir yatırımcı, her mahalleye bir yatırım ofisi açmak için çalışmalarını yürütüyor. InvestAZ Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, bu kapsamda yapacakları çalışmalar neticesinde Türkiye’de 2027 yılına kadar her mahallede bir yatırım ofislerinin olmasını ve her haneden de hane ekonomisinin yatırımlarını yöneten bir yatırımcının çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

FİNANSAL HİZMETLERE GENÇ NÜFUSUN İLGİSİ ARTTI

Yedi yıl önce faaliyetlerine başladıklarında Türkiye’ye 10 yılda 7 milyon yatırımcı kazandırma vizyonunu benimsediklerini hatırlatan Guliyev, “Özellikle son birkaç yılda Türkiye’de farklı yatırım araçlarına olan ilginin arttığını gerek kendi müşteri portföyümüz gerekse piyasa gözlemlerimiz ışığında söyleyebiliyoruz. Artan dijitalleşme ve genç nüfusumuzun teknolojiye olan ilgisi bu hızlı artışta önemli bir pay sahibi. Türkiye’deki ilk günlerimizden bu yana finansal teknolojilere yatırım yapan bir şirket olarak önümüzdeki yedi yılın vizyonunu finansal hizmetlere ve yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırma odaklı olarak şekillendireceğiz” diye konuştu.

YATIRIMA ERİŞİM YÜRÜYÜŞ MESAFESİ KADAR OLMALI

Amaçlarının 2027’ye kadar Türkiye’de her hanede hane yatırımlarını yöneten bir yatırımcının, her mahallede ise yatırıma erişimi kolaylaştıracak yapıların bulunması olduğunu vurgulayan Elshan Guliyev, “Yedi yıl önce yatırım yapmanın herkesin hakkı olduğunu söylüyorduk. Bugün yatırımın demokratikleşmesinin ve tabana yayılmasının ülke ekonomimiz ve hanehalkı gelirlerinin artması açısından ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu doğrultuda gerek pandemi sürecinde gerekse sonrasında yatırım araçlarının daha erişilebilir olabilmesi için ev hanımlarından öğrencilere kadar farklı profildeki kişilerin yatırımcı olabilmeleri için çalışacağız. Ülkemizde mevzuatın belirleyeceği sınırlar dahilinde her mahallede bir yatırım ofisimizin olmasını hayal ediyoruz. InvestAZ yatırım ofislerinin, doğru yatırımla ilgili eğitimlerin verilebileceği merkezler olmasını istiyoruz.”