HES kodu sırası koronavirüse davetiye çıkardı
Samsun’da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar kalabalıklar oluşturarak koronavirüse davetiye çıkardı.
Samsun’da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirildi. Kararın ardından çeşitli işlemler için PTT’ye gelen vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla karşılaştı. Kodun nasıl alınacağı ile ilgili bilgilendirmeler yer almasına rağmen birçok vatandaş HES kodu almakta zorlanınca yardım istemek için görevlilerin yanlarına akın etti.
Görevliler fiziksel mesafeyi sağlamak, vatandaşa HES kodu almak, gelen soruları yanıtlamak, güvenliği ve şubeye girişleri sağlamak arasında kaldı. Görevlilere güçlük yaşatan vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettikleri görüldü.
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