Hesaplı alışveriş arayışı ile özel markalı ürün tercihi arttı

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Örneğin NielsenIQ’nun güncel “Pandemi Döneminde Tüketici Davranışlarını Anlamak” başlıklı araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 45’i markadan bağımsız promosyonlara göre ürün tercih ediyor. Yüzde 44’ü ise tasarruf etmek için aktif olarak “özel marka”lı ürün arayışı içerisinde. Bununla birlikte, tüketicilerin yüzde 48’i marka sadakatini koruyor ve tercih ettiği markayı satın almaya devam edeceğini ifade ediyor. Yine tüketiciler, kaliteli ve hesaplı ürün istiyor. Örneğin tüketicilerin yüzde 88’i hızlı tüketim kapsamında “kaliteli” ve “hesaplı” ürün yelpazesinin genişlemesini istiyor.

GERİ DÖNÜŞ YOK

KPMG’nin “KPMG’nin Perspektifinden Perakende Sektörüne Bakış” raporunda ise tüketiciler için “acil ihtiyaç” kategorisinin önemini koruyacağı vurgulandı.

Bu yıl tüketici davranış ve alışkanlıklarında geriye dönüş beklenmiyor. Hayatın ağırlıklı evde devam etmesi nedeniyle ev-yaşam harcamalarında değişiklik olmayacak. NielsenIQ’nun araştırmasına paralel olarak tüketicinin marka bağımlılığı da azalıyor, satın almada “fiyat” odaklı karar verme eğilimi var. Fiyat nedeniyle özel marka ürünlere talep artacak.

ÖNCELİK TASARRUF

Yaşanan değişim kapsamında perakendecilere seslenen NielsenIQ Tüketici Araştırmaları Direktörü Filiz Öztürk, “Tüketiciler ürünlerin en önemli özelliklerini tartıp biçmeye eğilimli olduğu için, artık ürünler çok daha yoğun bir inceleme altında” derken, KPMG Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz şu vurguyu yaptı: “Tüketici önümüzdeki 6-12 aylık dönemde gelirlerinde düşüş yaşamayı bekliyor. Satın alma tercihleri ve seviyeleri de öngörülebilir gelecekte daha kısıtlı kalacak. Tasarruf yapmak artık bir numaralı öncelik.”