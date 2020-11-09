Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaplan, ''En alçak saldırılara göğüs gerdi. Gayretlerine şahidiz. Hizmetlerine müteşekkiriz'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ''En alçak saldırılara göğüs gerdi. Gayretlerine şahidiz. Hizmetlerine müteşekkiriz'' ifadelerini kullandı.
Kaplan'ın açıklaması şöyle:
''İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berat Albayrak’ın görevden af talebini kabul ettiğini açıkladı. Zor zamanda önemli başarılara imza attı. En alçak saldırılara göğüs gerdi. Gayretlerine şahidiz. Hizmetlerine müteşekkiriz. Ülkemiz için en hayırlısı olsun.''
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