Hindistan'da bir kız çocuğu mobil oyunda yendiği erkek çocuk tarafından öldürüldü
Hindistan'da yaşanan olayda 10 yaşındaki bir kız çocuğu, mobil oyunda yendiği 11 yaşındaki erkek çocuk tarafından öldürüldü. Polisin aynı gün içinde yakaladığı çocuk, suçunu itiraf etti.
7 Ağustos Pazartesi günü (dün), Hindistan’ın Indore şehrinde meydana gelen olayda, Indore polisinin aktardığına göre 11 yaşındaki bir erkek çocuk, kendisini Free Fire adlı mobil oyunda yenen 10 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü.
Aynı mahallede yaşayan iki çocuk, Free Fire isimli mobil oyunca defalarca karşılıklı oynadı ve kız çocuğu karşılaşmaların çoğunu kazandı.
Yaşadıkları mahallede karşılaşan iki çocuk arasındaki sözlü tartışmanın ardından erkek çocuk kız çocuğun başına taşla vurarak ölümüne neden oldu.
Indore: 10-year-old girl killed by 11-year-old boy over the death of a pet mouse, losing at mobile gameshttps://t.co/A98uIKUDtO— OpIndia.com (@OpIndia_com) September 8, 2020
Öldürülen çocuğun babası kızının cansız bedenini bulmasının ardından polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, katil zanlısının kim olduğunu öğrenmesinin ardından 11 yaşındaki erkek çocuğu gözaltına aldı.
Polis sorgusunda suçunu itiraf eden çocuğun ıslahevine götürüleceği bildirildi.
Kaynak: webtekno.com
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