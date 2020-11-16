Hint oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti
Ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, Covid-19'dan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.
6 Ekim'den bu yana Hindistan'ın Kalküta şehrindeki Belle Vue Hastanesi'nde tedavi gören ünlü oyuncu, dün hayatını kaybetti.
NTV'nin haberine göre, hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktörün corona virüs komplikasyonlarına yenik düştüğü belirtildi.
Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. O, aynı zamanda bir şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusuydu.
1959-1990 yılları arasında Oscar'lı yönetmen Satyajit Ray'in 14 filminde rol aldı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.
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