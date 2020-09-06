Hisarönü’ne ‘sıcacık’ bir haber

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Faaliyet alanının, mutlak koruma gerektiren ‘Hassas Zon’ tanımlı alanda kalması ve alanda telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açarak mevcut flora, fauna, ekosistem bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle ÇED süreci iptal edilmiştir” denildi.

Konuyu önceki hafta, soru önergesiyle Meclis gündemine de taşıyan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Muğlamızın kıyılarına, doğasına yapılmak istenen yağma ve talan girişimini bir kez daha direnişimizle sonuçsuz bıraktık. Marmaris ilçemizde yapılmak istenen jeotermale engel olduk” dedi.

Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Belediyesi ile birlikte bu süreçte birlikte hareket ederek bir güç birliği oluşturulduğunu belirten Alban, yerel yönetimlerin ve yerel demokratik kitle örgütlerinin dayanışmasının önemine vurgu yaptı.