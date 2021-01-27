Hitler'in kitabı Fransa'yı ikiye böldü: Nazizmin manifestosu basılacak
Fransa merkezli yayınevi Fayard, Nazizmin manifestosu olarak kabul edilen Adolf Hitler'in "Mein Kampf" (Kavgam) adlı kitabını basmaya karar verdiğini duyurdu.
Adolf Hitler'in yazdığı ve Nazizmin manifestosu olarak kabul edilen Mein Kampf'i yayınlamak bir süredir Faryard'ın gündeminde idi. Yayınevi, geçtiğimiz hafta açıklamada bulunarak kitabı basacağını duyurdu.
Adolf Hitler'in ırkçı ve anti-semitik ideolojisini ortaya çıkaran kitabın yeniden basımı, kamusal alanda çok tartışılan bir konu oldu.
Fayard'ın kitabı basılacağını duyurduğu açıklaması, Bellona yayınevinin kitabın Polonya'da bilimsel baskısının yayınlandığı söylemeden yalnzıca 1 hafta sonra gerçekleşti.
"GEÇMİŞTE DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ"
Institut National de l'Audiovisuel (Ulusal Görsel-İşitsel Enstitüsü), geçen hafta Mein Kampf'ı ile ilgili Twitter'da paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
"85 bin kopya satıldı. 2 bin sayfa. Almanları bölen şaşırtıcı bir yayıncılık başarısı. Polonya baskısından sonra, Mein Kampf, Fayard tarafından Fransızca olarak yayınlanacak. Ancak kitabın basımına ilişkin bu çetrefilli tartışma yeni değil."
"MEIN KAMPF". « 85 000 exemplaires ont déjà été écoulés. 2 000 pages : un succès d'édition surprenant qui divise les Allemands. »— Ina.fr (@Inafr_officiel) January 20, 2021
Après l'édition polonaise, #MeinKampf va être publié en français chez Fayard. Le débat autour de cette épineuse réédition critique ne date pas d'hier. pic.twitter.com/fOIejE6Utn
AFP'ye açıklamalarda bulunan Fayard'ın iletişim direktörü Catherine Bourgey, Fransız baskısının daha önceden piyasaya sürülmesinin planlandığını doğrulayarak, "Bu kritik baskı gerçekten de hapis cezası ve sağlık durumu nedeniyle ertelendi" dedi.
KİTAP NE ZAMAN YAZILDI?
Adolf Hitler, 1924-1925 yılları arasında Bavyera'da hapiste bulunduğu sırada Mein Kampf'ı kaleme aldı. Mein Kampf, onun dilineden bir politikacının iktidara geliş hikayesini anlatan ve Nazizmin manifestosu olma değeri taşıyan bir kitap. Hitler, kitabı yazdığı sırada henüz Avrupa'daki Yahudilerinin soykırım girişimine başlamamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
Video Haberler
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'