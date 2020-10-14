Hollanda’da çocuklara ‘ötanazi hakkı’ verilmesi planlanıyor
Hollanda'da 1-12 yaş arasındaki ölümcül hastalığı bulunan çocuklara ötanazi hakkı tanınmasının planlandığı belirtildi. Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvencelerin ve çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini belirtti.
Hollanda’da geçen yıl uzmanlar tarafından düzenlenen raporda doktorların eylemlerinin sonuçlarından korktuğu için ölümcül hastalığı bulunan çocukların acı çektiği tespit edildi.
Hollandalı yetkililerin 1-12 yaş arasındaki ölümcül hastalığı bulunan çocuklara ötanazi hakkı tanınmasının planlandığı belirtildi.
Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvencelerin ve çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini belirtti.
Öte yandan Jonge, yalnızca acı çeken ve kısa vadede ölecek olan ölümcül hastalığı olan çocuklara bu hakkın verilebileceğini söyledi. Söz konusu kararın alınabilmesi ile ilgili profesyoneller ve hukuk uzmanlarıyla birlikte çalışılacağının altını çizdi.
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