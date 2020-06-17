HSBC'de işçi kıyımı! 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından rafa kaldırdığı 35 bin kişiyi işten çıkarma planını yeniden devreye alıyor.
HSBC, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından rafa kaldırdığı işten çıkarma planını yeniden devreye alıyor. Reuters tarafından görülen nota göre HSBC, orta vadede 35 bin kişiyi işten çıkarak.
HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Noel Quinn, bankanın dünya çapındaki 235 bin personeline gönderdiği notta, neredeyse tüm dışardan işe alımları askıya almaya devam edeceklerini söyledi. Quinn, "İşten çıkarmaları süresiz olarak durduramadık. Bu olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi" dedi. Banka sözcüsü notun içeriğini doğruladı.
HSBC başlangıçta maliyetleri düşürmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarmaları mart ayında ertelemişti. HSBC mart ayında COVID-19 salgınının olağanüstü koşullarında personeli işten çıkarmanın yanlış olacağı anlamına geldiğini açıklamıştı.
HSBC'nin şimdi karı düştüğü ve ekonomik tahminler zorlu bir zamana işaret ettiği için programı yeniden devreye alması gerektiğini belirten Quinn, üst düzey yöneticilerden bankanın yılın ikinci yarısında maliyetleri nasıl azaltabileceğini araştırmasını istediğini de sözlerine ekledi.
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