Huawei Türkiye'de üst düzey atama: Jing Li, Huawei Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı

10 Aralık 2020 Perşembe, 09:55

Huawei açıklamasına göre, aralık ayında göreve başlayan Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, 2003 yılında bilgisayar mühendisliği alanında eğitimini tamamladı.

Jing Li, Mart 2005'ten itibaren Huawei'de çalışmaya başladı ve 2007 yılından itibaren 8 yılı aşkın süre Huawei Türkiye'de çeşitli görevlerde bulundu. Temmuz 2016'dan Eylül 2019'a kadar Huawei Bulgaristan Genel Müdürü olan Jing Li, Eylül 2019'dan itibaren Mobil Ağlar İş Grupları Direktörü olarak yeniden Türkiye'ye döndü ve 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere Huawei Türkiye Genel Müdürü olarak görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jing Li, Xichu Zhao'ya Türkiye'de son 2 yılda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için teşekkür ettiğini belirterek, "Huawei olarak, 18 yıldır Türk bilgi teknolojileri sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu dönemden sonra da müşterilerimiz için en iyi çözüm ve hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz. Huawei her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecektir. 10'uncu yılını kutlayan Türkiye Ar-Ge merkezimiz hem yerel hem de yurt dışı pazarlar için 5G, AI, HMS gibi alanlar başta olmak üzere, yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecektir. İş ortaklarımızla birlikte Türkiye için daha fazla değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye Genel Müdürlüğü görevini Jing Li'ye devreden Xichu Zhao, önümüzdeki dönemde şirketin Çin'in Jiangsu eyaletindeki operasyonlarından sorumlu genel müdürü olarak görev alacak.