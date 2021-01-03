Hükümet, bu yıl işçi ve memurla toplusözleşme masasına oturacak

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesinin ardından sırada toplusözleşmeler var. Önce kamudaki yaklaşık 200 bin işçi için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile hükümet masaya oturacak. Kamu işyerlerinde toplusözleşme süreci başladı. Ancak ücret zammı hükümet ile Türk-İş arasında imzalanacak çerçeve sözleşme ile belli olacak. Ücret zamları 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak.

Türk-İş’in ardından Hak-İş ve DİSK ile sözleşme imzalanacak. Ancak kamudaki işçilerin büyük bir bölümü Türk-İş üyesi. Bu nedenle de Türk-İş ile imzalanan sözleşmenin hemen hemen aynısı diğer konfederasyonlarla da imza altına alınıyor. Uzun görüşmeler sonunda 2019 yılında imzalanan 2019-2020 yıllarını kapsayan son sözleşmede, aylık çıplak brüt ücretleri 3 bin 500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme yapılmış, ardından ilk yıl için yüzde 8+4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 zam verilmişti. Ayrıca enflasyondaki artış da ücret zamlarına yansıtılmıştı.

İşçilerle imzalanacak çerçeve sözleşmenin ardından hükümet, bu kez de ağustos ayında memur konfederasyonları ile toplusözleşme masasına oturacak. 2022 ile 2023 yıllarındaki maaş zamları yaklaşık bir aylık görüşmeler sonunda belli olacak. Masada Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK olacak. Yetkili konfederasyonun yine Memur-Sen olması bekleniyor.

Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi bu yıl yüzde 3+3 zamla yetinmek zorunda kalacak. Salgının da etkisiyle maaşların alım gücü düştü. Bu nedenle de memur konfederasyonları son toplusözleşmenin güncellenmesini istiyor. Ancak hükümet bu talebi kabul etmiyor. Memur konfederasyonlarının da hedefi, salgınla yaşanan kayıpların giderilmesi olacak. l ANKARA