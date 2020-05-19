İBB, 19 Mayıs'ı 21.05'te Boğaz'daki gösteriyle kutlayacak

19 Mayıs 2020 Salı, 20:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Boğaz'ında ışık ve havai fişek gösterisi gerçekleştirileceğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı bu gece 21.05'de Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutluyoruz. Tüm gösteriyi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak izleyerek bu coşkuya ortak olabilirsiniz." dedi.



İBB'nin gerçekleştireceği gösteri, Cumhuriyet Tv’ kanalından canlı olarak yayınlanacak.