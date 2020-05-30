İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıya uğrayan kiliseyi ziyaret etti: Hepimize yapılmıştır

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:01

Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, "Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçen 23 Mayıs’ta M.D. isimli saldırgan tarafından kapısındaki haçı koparılan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti.

Her iki başkan da, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi aldı. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiğini söyledi.

Kendilerinin de üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem