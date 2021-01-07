İBB Sözcüsü Murat Ongun: "Seçim sandıkta kazanılır"

07 Ocak 2021 Perşembe, 01:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ABD'deki ABD Kongre Binası'nın işgali üzerine kendi sosyal medya hesabından "Seçim sokakta değil SANDIKTA KAZANILIR... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 kez yaptığı gibi" mesajını paylaştı.



