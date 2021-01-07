İBB Sözcüsü Murat Ongun: "Seçim sandıkta kazanılır"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ABD'deki ABD Kongre Binası'nın işgali üzerine kendi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ABD'deki ABD Kongre Binası'nın işgali üzerine kendi sosyal medya hesabından "Seçim sokakta değil SANDIKTA KAZANILIR... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 kez yaptığı gibi" mesajını paylaştı.
Seçim sokakta değil SANDIKTA KAZANILIR... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 kez yaptığı gibi #Trump pic.twitter.com/7JkTS1Pfw6— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 6, 2021
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