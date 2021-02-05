İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Fahrettin Altun'a "troll" göndermesi

05 Şubat 2021 Cuma, 18:59

Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı "Boğaziçi’nde neler oluyor?" adlı video sonrası bir sosyal medya kullanıcısı, troll hesapların Altun'un videosunu yaymaya çalıştığını ortaya çıkardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımının altından 'seküler görünümlü' birçok kişiden hükümete destek mesajları paylaşıldığı görüldü. Bu profillerin araştırılması sonucunda, hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etti.

"VASATLIĞIN RESMİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "laiklik" ile ilgili tweetini alıntılayarak, başörtüsü gibi konulara ilişkin destekleyici mesajlar atan troll hesaba dikkat çekti. Hesapla hiçbir alakalarının olmadığını ifade eden Ongun, "Trol ordumuz olmadığı gibi, bugün açılan ve bizle ilişkilendirilen sahte hesaplarla hiçbir ilgimiz mevcut değildir. Birisi kabahatini örtmek için yine içinde zeka numunesi barındırmayan bir metot seçmiş. Vasatlığın resmini çizeni gülerek izliyoruz" dedi.