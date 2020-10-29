İBB'den Atatürk hologramlı kutlama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Atatürk hologramı yurttaşlarla buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramını kentin çeşitli noktalarına yansıttı.
Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi’nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Nutuk okundu.
Kutlamalar, 5 ayrı noktadan 12 kamera ve 3 drone ile canlı yayınlandı. Yayın, İmamoğlu, İBB ve İBB TV’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Haliç Su Perdesi’nde 'Cumhuriyet Cesarettir', İBB Saraçhane Binası’nda 'Cumhuriyet Mücadeledir', Bozdoğan Kemeri’nde 'Cumhuriyet Özgürlüktür' ve Kız Kulesi’nde 'Cumhuriyet Gelecektir' başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri, Yetkin Dikiciler’in sesinden dinlendi.
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