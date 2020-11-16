İBB'den Netflix'e 'Bir Başkadır' göndermesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından Netflix yapımı 'Bir Başkadır' dizisinde kullanılan yanlış hat için paylaşımda bulundu. İBB'nin paylaşımında, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.
Başrollerini Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı 'Bir Başkadır' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de resmi sosyal medya hesabından 'Bir Başkadır' dizisinde kullanılan otobüs hattı için bilgilendirici bir paylaşımında bulundu.
İBB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.??— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020
Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.
??https://t.co/4aZAu3RDrJ pic.twitter.com/xhKI7Y3Nao
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!