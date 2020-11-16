İBB'den Netflix'e 'Bir Başkadır' göndermesi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:20

Başrollerini Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı 'Bir Başkadır' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de resmi sosyal medya hesabından 'Bir Başkadır' dizisinde kullanılan otobüs hattı için bilgilendirici bir paylaşımında bulundu.

İBB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.??



Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.



??https://t.co/4aZAu3RDrJ pic.twitter.com/xhKI7Y3Nao — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020







