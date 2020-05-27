İBB'nin bütün toplantılarında karşı çıkmıştı: Yönettiği belediyeden milyonluk borçlanma yetkisini kaptı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:42

Gündem maddeleri arasında Özel Kalem Müdürlüğü’nün çalışma yönetmeliği, Menderes Mahallesi’ndeki Emniyet Tesis alanı plan tadili, belediyenin SGK’ye borçları karşılığında milyonlarca liralık gayrimenkul satışı ve koronavirüs salgını sebebiyle ilçede yurttaşlara sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılacak hizmetlerde kullanılmak amacıyla 10 milyon liralık borçlanma yetki talebi vardı. Söz alan CHP’li Meclis üyesi Kemal Şahin, İBB’de 11 Mayıs’ta yapılan olağanüstü toplantıda AKP grubunun destek olmadığını anımsatarak, pandemi sürecinde halka destek olmak için hizmet etmenin bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Borçlanma teklifi de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı izleyen İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, “Olağanüstü toplantıya İBB’de karşıydılar, ilçede kendi de yaptı. ‘Olağanüstü önem taşımayan hiçbir konu getirmeyin’ dediler, kendi ilçesinde hepsini getirdi. Borçlanmayı da getirdi. İmar tadilatı da var. İmar dosyası yasal zorunluluğa aykırı olarak İmar komisyonuna gitmeden geçti. Ben de bütün bu çelişkileri yerinde görmek için gittim. Gündem tek sayfa olarak dağıtıldı. Meclis üyeleri ekleri 10 dakika önce aldı. Borçlanma yetkisinin ne kadar lira için istendiğini bile 2 dk önce öğrendiler” dedi.

GÖKSU İBB’DE NE SÖYLEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin mayıs ayında gerçekleşen olağanüstü toplantısında çoğunluğa sahip AKP’li ve MHP’li üyelerin önerileriyle geçen yıl onaylanan 4.6 milyar liralık borçlanma yetkisi 648 milyon liraya düşürülmüştü. İBB eleştirilmiş, yurttaşın beyanına bağlı sosyal yardım talebi de reddedilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da toplantıda “Kamu açıklarını ortadan kaldırmak için tek kaynak borç olmamalı. 648 milyonluk borçlanma yetkisi ile İBB bu süreci yönetebilir” demişti.