İBB'nin Kenter Tiyatrosu kararı, sanatçıları sevindirdi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in cenaze töreninde verdiği sözü yerine getirdi. Yıldız Kenter Tiyatrosu, İBB Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesine katıldı.

İBB Meclisi ekim ayı 3. oturumunda ’Kenter Tiyatrosu’yla ilgili komisyon raporları oylamaya sunuldu. Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren rapor oybirliği ile kabul edildi.

Bu gelişme sanat dünyasını da sevindirdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sanatçılar, şunları söyledi:

Genco Erkal: İşte dört gözle beklediğimiz haber. Bravo Başkan, sözünün eriymişsin.

İşte dört gözle beklediğimiz haber. Bravo Başkan, sözünün eriymişsin. https://t.co/2TO9ROfdFG — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) October 15, 2020

Şevket Çoruh: Doğru karar, güzel haber.

Mert Fırat: Belediyenin kültür politikasının en değerli adımlarından biri atıldı. Sanata alan açan, kültür varlıklarını koruyan ve seyirciyle sanatçısı arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine vesile olan bu hamle dilerim başka belediyelere ve kurumlara da ilham olur.

Belediyenin kültür politikasının en değerli adımlarından biri atıldı.

Sanata alan açan, kültür varlıklarını koruyan ve seyirciyle sanatçısı arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine vesile olan bu hamle dilerim başka belediyelere ve kurumlara da ilham olur. https://t.co/GQEvhv0Xxa — Mert FIRAT (@mert__firat) October 16, 2020

Tilbe Saran: Yıldız hocam, Şükran abi, Müşfik usta ve Kenter Tiyatrosuna ömrünü vermiş onca kıymetli rahmete kavuşmuş ustalar huzurla uyuyacak.

???????????????????????? Yıldız hocam, Şükran abi, Müşfik usta ve Kenter Tiyatrosuna ömrünü vermiş onca kıymetli rahmete kavuşmuş ustalar huzurla uyuyacak?? https://t.co/lrqhElhnqc — Tilbe Saran (@tilbetilbesaran) October 15, 2020

Reha Özcan: Muhteşem... Güzel,çok güzel haber... Hepimizin çocukluğu yaşayacak. O vakit çocuklar gibi sevinelim...

Muhteşem... Güzel,çok güzel haber... Hepimizin çocukluğu yaşayacak. O vakit çocuklar gibi sevinelim...???? https://t.co/JFWdq6wvko — reha özcan (@reha_ozcan) October 15, 2020

Orhan Alkaya: Çok sevindim, kutluyorum. İşte, bütünüyle nitelikli özel tiyatrolara açılması gereken bir salon.

Çok sevindim, kutluyorum. İşte, bütünüyle nitelikli özel tiyatrolara açılması gereken bir salon. https://t.co/6uK6OfiLuI — Orhan Alkaya (@alkayaorhan) October 15, 2020

AKP-MHP ‘TEKNİK SIKINTI VAR’ DİYEREK TEKLİFİ GERİ ÇEKMİŞTİ

BirGün'ün aktardığına göre, İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarında komisyon raporu gündeme gelmiş ve tiyatro binasının satın alınması komisyonların hazırladığı ortak raporda da “uygun” bulunmuştu. Ancak AKP-MHP grubu raporu son anda “teknik sıkıntılar” bulunduğu gerekçesiyle raporu geri çekerek görüşmeyi önlemişti.