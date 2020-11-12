İBB’nin kentsel dönüşüm teklifi AKP engeline takıldı

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:39

İBB Meclisi, gündeme '1 Nolu Rapor' olarak sunulan 'İstanbul İmar Yönetmeliği Değişiklik Taslağı' teklifini görüştü. İBB Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan, depreme dayanıksız binaların daha hızlı bir şekilde kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için hazırlanan teklifte özetle şöyle denildi:

“30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 6,6. büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da beklenen ve endişeye sebep olan büyük Marmara depremi gerçeğini yeniden gündeme getirmiştir.

Yıkılma ve hasar alma ihtimali yüksek olan bina sayısının çok fazla olduğu kentimizde, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına kentsel dönüşümü hızlandırmak için, kullanışsız, konforsuz çatıların veya çatı arası piyeslerin kullanılır ve konforlu mekanlar haline dönüştürerek; bağımsız bölüm haline getirilmesi, ekonomiye kazandırılması, kaçak kullanımların önüne geçilmesi, orta gelir grubuna yönelik konut üretimin sağlanması ve kentsel dönüşümün önünü açmak amacıyla meri İstanbul İmar Yönetmeliği’nde ‘Çatılar’ ile ilgili hükümlerde yapılmak istenen değişiklikleri içeren taslak oluşturulmuştur.”

REDDEDİLDİ

Çatı aralarının bağımsız bölüm olarak kullanılmasının, buraların kaçak olarak kullanılmasına da engel olacağı ve ekonomiye kazandırılacağı vurgulanan teklif, AKP grubu ret oyu verince meclisten onay alamadı. Teklif, bir gerekçe göstermeksizin “İstanbul İmar Yönetmeliğinde çatılara ilişkin teklif uygun görülmemiştir” şeklideki ifade ile reddedildi. CHP ve İYİ Parti grupları, çoğunluk kararına katılmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kararı veto etmesi durumunda söz konusu teklif meclis gündemine bir kez daha gelecek.