İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı: Artık harekete geçme zamanı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

ŞEHRİBAN KIRAÇ

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında düzenlenen programda, ‘Erken Aşama’ kategorisinde Joon, ‘İleri Aşama’ kategorisinde Tolkido, ‘İş Birliği’ kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Pandemi Özel Ödülü’ne ise 3 Boyutlu Destek girişimi değer bulundu.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, pandemi sürecinin herkese ‘uyanma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı yaptığını belirterek, “Şimdi özümüze dönme, ancak önümüze bakma zamanı. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Konfor alanından çıkarak kendimizle yüzleşmeli, amacımızı ve değerlerimizi yeniden hatırlamalı, işimize değer katmak için sorundan değil, sorumluluktan beslenmeliyiz” diye konuştu.

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin TL, Pandemi Özel Ödülü’nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi.

ÖDÜLLÜ PROJELER

- Joon ekibi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplarla, özellikle mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üretiyor ve bu ürünlerin satışı için bir platform sağlıyor.

- Tolkido, özel eğitim alan çocukların öğrenme su¨recini hızlandırarak, evde de o¨zel egˆitim imkanına sahip olmalarını sağlıyor. Tolkido, bir elektronik kutu, mobil uygulama ve egˆitim setlerinden oluşuyor.

- BlindLook uygulaması, görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yaparak etrafındaki görme engelsiz restoranları özgürce keşfetmesini sağlıyor.