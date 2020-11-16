İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 07:40

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında gece saatlerinde İzmir'e iniş yaptı.

Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı. Öte yandan, Bakan Soylu gün içeresinde ilk olarak Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde(AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunucak daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret edecek.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgede giderek çalışmaları yerinde takip etmişti. Bakanlar yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmalarla ilgili son bilgileri verirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gitmemesi dikkat çekmişti.

Soylu Twitter hesabından yaptığı duyuru ile kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu bildirmişti.