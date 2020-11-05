Koronavirüs tedavisi gören Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

05 Kasım 2020 Perşembe, 18:30

Bir süre önce eşi ve kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Eşinin ve kızının koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirten Soylu, tedavisine evde devam edileceği bilgisini de paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına teşekkür eden Süleyman Soylu, tedbir ve temkin uyarısında da bulundu.

Soylu'nun açıklaması şöyle: