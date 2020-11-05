Koronavirüs tedavisi gören Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisine artık evde devam edileceğini belirterek, eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Bir süre önce eşi ve kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Eşinin ve kızının koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirten Soylu, tedavisine evde devam edileceği bilgisini de paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına teşekkür eden Süleyman Soylu, tedbir ve temkin uyarısında da bulundu.
Soylu'nun açıklaması şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’