İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'deki terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda, 'Terörden Arananlar'da Gri Liste'de yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda,
'Terörden Arananlar'da Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor" denildi.
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