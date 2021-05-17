İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:00
İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi" dedi.


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