İdlib’de siviller hedef oldu

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Rusya, Türkiye ve İran’ın gerilimi azaltma bölgeleri uzlaşısına dahil olan İdlib’de, Şam güçlerinin İblin köyüne yönelik bombardımanında 3’ü çocuk 7 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rusya’ya ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının dün sabah erken saatlerde yine güneydeki el-Bara, Ehsim ve Mareian köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA, İsrail’in önceki gece Humus’un batı kırsalında Kusayr ilçesindeki bazı noktalara hava saldırısında bulunduğunu aktardı. Haberde “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerinin çoğunu karşıladı. Sadece maddi hasar meydana geldi” denildi. Lübnan sınırındaki Kusayr ilçesinde Suriye ordusunun yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve İran Devrim Muhafızları bağlantılı yabancı gruplara ait askeri noktalar bulunduğu savunuluyor.

Öte yandan Rus kaynaklar, Suriye hava savunma sisteminin, Halep’i hedef alan İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan sekiz füzeden yedisini vurduğunu söyledi. Savunma sistemlerinin Rusya tarafından verildiği kaydedildi.

YPG’YE DESTEĞİ KESMİYORLAR

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde 400 YPG/PKK’li teröriste daha silahlı eğitim verdiği belirtildi. AA’nın haberine göre 3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı. Haberde, eğitimlerin son bulmasıyla birlikte, Abdülaziz Dağı’nda sözde mezuniyet törenine, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG’den “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bazı ABD’li komutanların katıldığı kaydedildi. IŞİD’le mücadele çerçevesinde kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa’nın, Fırat’ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK’lilere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olduğu belirtildi.