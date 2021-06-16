İGDAŞ'ın borcunun yapılandırılması teklifi iade edildi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:14

İBB'nin, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan haziran ayı ikinci oturumunda, İGDAŞ'ın BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 lira borcunun yeniden yapılandırılabilmesi için, İBB'nin kefil olması teklifi, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporuyla iadesi istendi.

Raporda, "Mevzuatımızda, Belediye'nin şirketine kefalet vermesini sağlayan herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bu hususta bir düzenleme yer almamaktadır" ifadeleri yer aldı. Mecliste görüşülen rapor, oy birliğiyle iade edildi.