İGDAŞ'ın borcunun yapılandırılması teklifi iade edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nin bugün yapılan ikinci oturumunda, İBB iştirak şirketi İGDAŞ'ın, BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş borçlarının yapılandırılması görüşüldü. İGDAŞ'ın, BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 lira borcuna İBB'nin kefil olarak yapılandırılma teklifi iade edildi.
İBB'nin, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan haziran ayı ikinci oturumunda, İGDAŞ'ın BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 lira borcunun yeniden yapılandırılabilmesi için, İBB'nin kefil olması teklifi, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporuyla iadesi istendi.
Raporda, "Mevzuatımızda, Belediye'nin şirketine kefalet vermesini sağlayan herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bu hususta bir düzenleme yer almamaktadır" ifadeleri yer aldı. Mecliste görüşülen rapor, oy birliğiyle iade edildi.
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