Iğdır Valisi koronavirüse yakalandı

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:58

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim koronavirüse yakalandı.

Sarıibrahim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, tüm önlemlerimize rağmen Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hamdolsun sağlık durumum iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavime evde devam ediliyor. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle tüm hastalarımıza yüce Rabbimizden acil şifalar diliyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizi ve sosyal hareketliliğinizi en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermenizi hassaten rica ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.