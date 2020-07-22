İhalenin belgesini paylaştı: "Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor"

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:42

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Meclis Üyesi CHP'li Uğur Kalkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski döneminde yapılan bir ihaledeki usulsüzlüğü paylaştı.

İBB'yi AKP'nin yönettiği dönemde pazarlık usulüyle verilen ihaleye dikkat çeken Kalkan, 160 bin TL'lik ihalede 'bir geçerli teklif'in olduğu belgeyi paylaştı.

Yüksek Kapasiteli Tarayıcı ve A3 Fotokopi Makinesi İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sonuç ilanını paylaşan CHP'li Kalkan, usulsüzlüğe, "Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor" sözleriyle tepki gösterdi. İhale sonuç belgesi, 2 Ocak 2017 tarihine ait.

Uğur Kalkan, daha önce de AKP Gaziantep İl Yöneticisi'nin 130 ihalesindeki usulsüzlüğü paylaştığını bildirdi.