İhalenin belgesini paylaştı: "Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor"
CHP'li Uğur Kalkan, AKP yönetimindeki İBB'de yapılan usulsüzlüğe dikkat çekerek, belgeyi paylaştı. Paylaşılan belgede, AKP döneminde pazarlık usulüyle verilen ve 'bir geçerli teklif'in olduğu 160 bin TL'lik ihalenin bilgileri yer aldı.
Gaziantep'in Şahinbey Belediye Meclis Üyesi CHP'li Uğur Kalkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski döneminde yapılan bir ihaledeki usulsüzlüğü paylaştı.
İBB'yi AKP'nin yönettiği dönemde pazarlık usulüyle verilen ihaleye dikkat çeken Kalkan, 160 bin TL'lik ihalede 'bir geçerli teklif'in olduğu belgeyi paylaştı.
Yüksek Kapasiteli Tarayıcı ve A3 Fotokopi Makinesi İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sonuç ilanını paylaşan CHP'li Kalkan, usulsüzlüğe, "Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor" sözleriyle tepki gösterdi. İhale sonuç belgesi, 2 Ocak 2017 tarihine ait.
Uğur Kalkan, daha önce de AKP Gaziantep İl Yöneticisi'nin 130 ihalesindeki usulsüzlüğü paylaştığını bildirdi.
Video Haberler
- AKP'li belediyeden skandal 'hizmet'
- Mansur Yavaş'ın paylaşımına sosyal medyada büyük ilgi
- Erkan Mumcu'dan Soylu ve Ağar açıklaması
- Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar omuzladı
- Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt verdi
- Erdoğan'dan Ayasofya şarkısı
- Maskesiz yakalandı, gazetecinin üzerine yürüdü!
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada