İK yetkilileri ve beyaz yaka çalışanlarda 'ofise dönme' tedirginliği artıyor

10 Kasım 2020 Salı, 15:52

Koronavirüs salgınında vakalar artarken salgının ilk dönemine göre beyaz yakalı çalışanların ofise dönme konusunda tedirginliği yükseliyor.

Kariyer.net'in pandemi sürecinde devam ettiği araştırma serisinden gelen son verilere göre çalışanların yüzde 58'i ofise dönme konusunda tedirgin olduğunu belirtti. Salgının ilk döneminde yapılan araştırmada bu oran yüzde 54 seviyesindeydi. Böylelikle 9. turu tamamlanan araştırmada ofise dönme konusunda en yüksek tedirginlik oranı kaydedildi.

Salgında vaka sayılarının düşüş eğilimine girdiği dönemde çalışanların da ofise dönme konusundaki tedirginliği azalmıştı. Mayıs ayı başında gerçekleşen araştırmanın 3. turunda çalışanların sadece yüzde 41'i ofise dönme konusunda tedirgin olduklarını belirtmişti.

Buna karşın araştırmada sürekli evden çalışan sayısının da azaldığı görülüyor. Salgının başında yüzde 58 olan sürekli evden çalışanların oranı araştırmanın son turundaki verilere göre yüzde 32'ye geriledi. Bu oranın gerilemesinde dönüşümlü çalışmanın da etkili olduğu görüldü.

SALGINA YÖNELİK ENDİŞELER YENİDEN YÜKSELDİ

Araştırmaya göre hem İK yetkilileri hem de beyaz yaka çalışanlarda salgınla ilgili endişe seviyesi bu zamana kadar görülen en yüksek seviyeye çıktı. Endişe edilen konular incelendiğinde; "Eğitim için endişeliyim" diyenlerin oranının İK yetkililerinde 26, beyaz yaka çalışanlarda 13 puan artması dikkat çekti. Bu artışta okul sezonunda online eğitimlerin başlamasının ve yüz yüze eğitimdeki sürecin belirsizliğinin rol oynadığı gözlendi.

OFİSE DÖNME PLANLARI ERTELENİYOR

Son dönemde evden çalışan beyaz yaka çalışanlarda "Ne iş günü ne de mesai saati kavramı kalmadı, sürekli çalışıyorum" diyenlerin oranında 8 puanlık anlamlı bir düşüş oldu. Bu düşüş, yaz döneminde evden çalışma sisteminin bir düzene oturduğunu düşündürse de, hem beyaz yaka hem de İK yetkilisi tarafında hala her 10 çalışandan 5-6’sının iş günleri ve mesai saatleri dışında da çalıştıkları dikkat çekti.

Son dönemde şirketlerin çoğunluğu ofise dönüşlerin kademeli ya da vardiyalı olarak gerçekleştirileceğini belirtse de "Tüm çalışanlar planlanan tarihte ofiste olacak" diyen İK yetkililerinin oranındaki 12 puanlık anlamlı düşüş dikkat çekti.

Kaynak: bloomberght