İki doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Ünsal ve Dahiliye Uzmanı Dr. Erol Bahçe koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dr. Aydın Ünsal ve Dr. Erol Bahçe’nin vefatları Türk Tabipleri Birliği ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyuruldu.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Dr. Erol Bahçe ile ilgili olarak yapılan paylaşımda, “Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Dahiliye Uzm. Dr. Erol Bahçe’yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” denildi.
TTB açıklamasında da Gölcük Özel Medar Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Ünsal’ın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilerek, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dilendi.
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