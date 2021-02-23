İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

23 Şubat 2021 Salı, 23:26

Mezitli ilçesinde 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın iki gündür kayıp olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuzal'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı. H.B.'nin ifadesinde, tartıştığı Kuzal'ı 2 arkadaşının yardımıyla öldürüp cesedini araçla götürdükleri Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna attıklarını itiraf etmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye ekipleriyle arama yaptı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Ekipler, yaptıkları aramalarda Kuzal'ın cansız bedenine ulaştı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, olayın ardından H.B'nin arkadaşı 2 kişiyi de gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.