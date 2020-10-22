İki rakun, havalandırmayı kullanarak bankaya girdi
ABD’nin California eyaletinde iki rakun, soygun filmlerini aratmayacak bir yolla bankaya girdi.
Redwood City’de, bankanın kapalı olduğu sırada yaşanan olayda iki rakun, dışardaki ATM’den para çeken bir müşteri tarafından görüntülendi.
Bankanın dışındaki ağaca tırmanıp oradan havalandırma borularına giren ikilinin tavandaki karoların üstüne düştüğü, oradan da bankanın içine girdiği anlaşıldı. Tavandaki bazı karoların kırılmış olduğu görüldü.
Koridorlarda dolaşan, masaların üzerinde oturan rakunların banka macerası uzun sürmedi.
Diken'in aktardığına göre, bu kez her bankaya yetkisiz girişte olduğu gibi polis devreye girmedi, para çeken müşteri hayvan koruma grubu Society for the Prevention of Cruelty to Animals’ı arayarak durumu bildirdi.
Kurtarma ekibinden Buffy Martin Tarbox "Bankaya izinsiz girişte bir hayvan organizasyonun aranması alışılmış bir durum değil. Ancak bu kez söz konusu ‘soyguncular‘ doğal yaşamın maskeli haydutları olunca bizi aramaları daha uygun oldu" dedi.
Rakun ikilisinin masalarda duran bazı belgeleri dağıttığı ve bir bilgisayarı devirdiği görüldü.
10 dakikalık kovalamaca sonucu rakunlar bankadan çıkarıldı.
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