İkizdere’de Cengiz İnşaat heyelana sebep oldu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:58

Taş ocağına karşı 25 gündür direnen köylüler, evlerinde çamur aktığı için Cengiz İnşaat’ın demir kapı ile böldüğü çalışma alanına gitti.





Köylüler ve direnişçilerin avukatı İbrahim Demirci bölgeye gidince heyelan olduğunu gördü. Jandarma heyelanın dereye karışması nedeniyle evlere çamurlu su aktığını söyledi.

Köylüler “Gel banyolarımıza bir bak” dedi. Avukat Demirci de Jandarma komutanını köylülerin evine davet ederek, “Gel bir öğlen yemeğimizi ye. Elini yüzünü yıka” ifadelerini kullandı.