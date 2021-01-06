İktidara sordu: Kimi zengin etmek istiyorsunuz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin kullanılmayarak yeni ihaleye gidilmesine ilişkin açıklama yaptı. 'THK ihaleyi alamasın diye şartnameyi değiştiriyorlar' diyen Öztunç, hükümete 'Devletin kendi uçağı, helikopteri varken dışarıdan kiralamak günah değil mi? Kimi zengin etmek istiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok?' diye seslendi.
CHP'li Ali Öztunç açıklamasında, THK’nin elinde çok sayıda yangın söndürme helikopteri ve uçağının mevcut olduğunu belirtirek şunları söyledi:
“AKP hükümeti ısrarla devlete ait olan bu helikopterleri ve bu uçakları kullanacağına ihaleye çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda ihale yaptılar. Birilerine para kazandırdılar. Biz defalarca dile getirdik. Devletin kendi uçakları, kendi helikopterleri var. ‘Dışarıdan neden kiralıyorsunuz? Bunları kullanın’ dedik. Ama bunu gerçekleştirmediler.
'KİMİ ZENGİN ETMEK İSTİYORSUNUZ?'
Şartnameye göre ihale yapıyorlar. Şartnamede THK uçakları yetersiz kalsın, THK bu ihaleyi alamasın diye şartnameyi değiştiriyorlar. Böylece birilerine para kazandırıyorlar. Yine birilerine rant sağlamak, birilerine para kazandırmanın derdine düşmüşler. Devletin kendi uçağı, helikopteri varken dışarıdan kiralamak günah değil mi? Kimi zengin etmek istiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok?
Yerli ve milli olduğunu iddia eden AK Parti hükümeti yerli ve milli kaynakları kullanmak yerine gidiyor dışarıdan birtakım uçaklar, helikopterler kiralıyor."
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