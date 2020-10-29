İktidarın yasaklama çabası Cumhuriyetin 97. gurur yılı coşkusunu engelleyemedi

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlama getirilmesine karşın İstanbul’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün başladı. Koronavirüs önlemlerine dikkat edilen etkinlikler bugün de sürecek.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen resmi törenler kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na dün çelenk konuldu.Resmi tören sonrası AKP, CHP, İYİ Parti, MHP’nin de bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlar anıta çelenk bıraktı. Etkinlikler kapsamında bugün ise saat 10.00’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya makamında tebrikleri kabul edecek.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlendiği konser ve Cumhuriyet Defilesi ile başladı. Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve yüzlerce kişinin online olarak izlediği etkinlikte Atatürk’ün sevdiği türküler sanatçı Ali Altay tarafından seslendirildi. Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’nun dans gösterisi ise izleyenleri büyüledi.

Büyükçekmece Belediyesi de Türkiye’nin saygın koleksiyonerlerinden Şerif Antepli’nin Atatürk pullarını sergiledi. Kadıköy Belediyesi de 29 Ekim’i, klasik otomobiller eşliğinde gerçekleşecek araç konvoyu ile kutlayacak. Bugün 11.30’da Kalamış’tan yola çıkacak konvoya Cumhuriyet TIR’ından yükselen marş ve şarkılar eşlik edecek.

Beylikdüzü Belediyesi ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın önderlik edeceği mobil kortej ile başlayacak. Ardından, saatler 18.30’u gösterdiğinde, “Bir Millet Uyanıyor” konulu arabalı sinema gösterimi Beylik Pazarı’nda yapılacak.

İMAMOĞLU’NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedavisi gördüğü hastane odasından mesaj yayımladı. İmamoğlu, “Bu bayramda, tam saat 19.23’te, ben de hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşımızı yürekten okuyacağım” dedi.

BAYRAMDA DA HEDEF ‘TEK PARTİ’

Siyasiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Harbimizi bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan TBMM’ye saygılarımı sunuyorum” dedi. Tek parti dönemini hedef alan Erdoğan, “Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini, tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz, ekonomik ve siyasal açıdan bir buhranın içinde olsa da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kadroların yol göstericiliğinde, anayasanın temel dayanağı olan ‘demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ anlayışını, kararlı bir yönetim eliyle güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Onlar varsın, yandaş medyalarında, sosyal medya videolarında, mitinglerinde, kongrelerinde, Atatürksüz, Cumhuriyetsiz bir Türkiye yalanını yaşamaya devam etsinler. Bizler, Atatürk gerçeğini şerefle yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HEYECAN TÜM YURTTA

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Cumhuriyet’in Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri ile Anadolu topraklarına kök saldığını belirterek Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ilelebet bu topraklarda yaşayacağını söyledi.

- Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Sonsuza kadar Cumhuriyet için mücadele etmeye, Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet’in genç bir çınar olduğunu belirterek “Demokrasi inancımızdan hiçbir şey kaybetmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının peşinden, bize gösterilen hedeflere yürüyeceğiz” dedi.

- Alanya’da mobil konser düzenlendi. Alanyalılar ellerinde Türk bayraklarıyla yol kenarlarından, işyerlerinden ve evlerinin balkonlarından şarkılara ve marşlara eşlik etti. Gazipaşa halkı da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

- Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle kutladı.

- Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçı tekneleri ve BOTAŞ’a ait römorkların katıldığı geçit töreni düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı teknelerinin geçişi sırasında römorkların su takı gösterisi, kıyıda ellerinde Türk bayrakları bulunan yurttaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

- Kars Valiliği, CHP Kars İl Başkanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve fener alayı taleplerine izin vermedi.