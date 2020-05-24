İl Sağlık Müdürü açıkladı! 1 ay aradan sonra koronavirüs vakası görüldü

24 Mayıs 2020 Pazar, 15:25

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulmasıyla son bir aydır yeni vakanın görülmediği Bingöl'de, şehir dışından gelenlerin bazılarının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, filyasyon sistemiyle koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin belirlendiğini söyledi.

Kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyleyen Gündoğdu, "Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu. Ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görüldü. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur" dedi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte uzun bir aradan sonra dün yeniden corona virüsü vakası görüldüğünü duyurdu. Vali Yıldırım, vakanın kaynağının şehir dışından gelen bir kişi olduğunu açıkladı.

ARTVİN

‘Evde kal’ çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür ‘Covid-19’ çıkmayan Artvin’de ise önceki gün yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada kentte uzun süre sonra yeni bir vaka çıktığını belirtmişti.

Çeber şöyle konuşmuştu:

"Uzun süredir yeni vakamız yoktu. Dün yeni bir vakamız oldu. Rize'de yaşayan bir kamu görevlisi, mecburi bir iş için Ankara'ya gitti, geldi ve Ankara’da kaldığı otelde büyük ihtimal virisü kapıyor. Ama anında tespit edildi, yalnız da yaşadığı için temas ettiği biri yok. Bununla beraber böyle 3-5 hastamız var."