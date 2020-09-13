İlk kez birlikte ama mükemmel çaldılar

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

“Üç virtüozun bir araya gelmesi ortaya çıkacak müziğin kalitesi için yeterli değildir. Her biri tek başına çok iyi olabilir ancak birlikte oda müziği yapmak başka özellikler gerektirir” demiş unutulmaz Beaux Arts Trio’nun ünlü piyanisti Menahem Pressler (d. 1923). Ancak gelin görün ki bazen hayat size umulmadık sürprizler sunuyor. Neredeyse tüm dünya genelinde müzik-genel anlamda sanat alanında- festivalleri COVİD-19 küresel salgını nedeniyle iptal olurken, İstanbul’da “Bahçe’de Yaz Festivali” İstanbullu müzikseverlerin sanatçılarla buluşmasını sağladı. SSM Fıstıklı Teras’ta gerçekleşen festivalin kapanışını bu konser için ilk kez bir araya gelen, çelloda Dorukhan Doruk, kemanda Olgu Kızılay ve piyanoda Jerfi Aji üçlüsü gerçekleştirdi. Her ne kadar istisnalar kaideleri bozmasa da, üçlünün performansı “bu sefer Pressler yanıldı” dedirtecek türdendi. Hakan Erdoğan’ın Dede Efendi ve Beethoven etrafında şekillendirdiği bu festival programında, Beethoven’ın Arşidük ve Dvorak’ın Dumky Triolarının yanı sıra Kâmran İnce’nin bu konser için özel olarak bestelediği “Dede Remix” eserinin dünya prömiyeri yer aldı.

“Dede Remix” Dede Efendi’den alıntılanmış ufacık bir motif etrafında kurgulanmış bir kolajı andırıyor. Kamran İnce’nin sıklıkla kullandığı minimalist yaklaşım bu eserde de kendini gösteriyor. Piyanonun kendini tekrar eden ve kişisel olarak bana hayatın-bu sefer hep bir harala gürelede- akıp gittiğini anımsatan dizileri iskeleti oluştururken, çello ve keman diyaloglarını sürdürüyor. Eser son derece sakin, başladığı gibi meditatif tatta bu uyumun son kez duyulmasıyla bitiyor. Aji, Doruk, Kızılay üçlüsü eseri büyük bir keyifle seslendirirken, bu duygularını dinleyiciye de aktarmayı başardı. Bu prömiyerin ilk ve son olmaması umuduyla!

Aji, Doruk ve Kızılay üçlüsünün Beethoven yorumunda müzik nefes aldı, uzun lirik cümleler acelesiz ama tempoya uygun, sonat formunun tüm bölümlerinin net bir şekilde algılandığı son derece başarılı bir yorumdu. Dvorak’ın ünlü Dumky triosu yorumunda yalnızca aniden neşelenmekle kalmayıp, aynı zamanda hüzünlü, düşündürücü melodilerin bizi Boğazın derin sularına savurmasıyla nefes aldık. Her ne kadar üçlünün üyeleri farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde kariyerlerini sürdürseler de Aji, Doruk ve Kızılay’ın birlikteliğinin devam etmesini oda müziği camiası adına içtenlikle diliyorum.