İlk tesettürlü model Halima Aden podyumu bıraktı

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:07

Görsel: Reuters

Aden, 2017'de New York Moda haftasında modellik yaptığında, sadece 19 yaşındayken, dünyanın ilk Müslüman başörtüsü giyen süper modeli olarak bir gecede yıldız olmuştu.

Kenya'daki bir mülteci kampında Somalili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki kadın, İngiliz Vogue, Vogue Arabia ve Allure'un kapaklarında yer aldıktan sonra öncü olarak kabul edildi.

Elde ettiği tüm başarısına rağmen Aden, yüksek moda endüstrisinin kendisine "gerçek Halima" duygusunu yitirmesine neden olarak, modellik kariyerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini sağladığını söyledi.

IMG Modellerine biri olan Aden, bir Müslüman kadın kimliğini dengelerken, işi gereği gelen mücadeleleri detaylandıran bir dizi Instagram hikayesi yayınladı.

“Covid-19’a teşekkür ederim. Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim” dedi.

Aden, İslam inancında zorunlu namaz vakitlerini kaçırmak ve başörtüsü yerine bir çift kotla örtülmeyi kabul etmek de dahil olmak üzere sık sık ödün veren pozisyonlara girdiğini sözlerine ekleyerek, American Eagle Outfitters ile kot çekimi yaptıktan sonra otel odasında "ağladığını" söyledi.

Kampanya tüketicileri "tarzınızı bulmaya" teşvik ederken, Aden kendi tarzını kaybettiğini hissettiğini söyledi.

Aden, yalnızca başörtüsünün kendisine uygun görülen bir şekilde "görünür" olması durumunda model olarak çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, "Benimle çalışmak istiyorsanız şartlarım budur. Doğru gel ya da hiç gelme."