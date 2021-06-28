İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 18:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Koca, haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritasını paylaştı. Koca, vaka sayılarının düşüş eğiliminde devam ettiğini belirtti. Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi: "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/V5RE5lUGRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

Koca, açıklamasında “Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM



İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.



Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.



VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu.

Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayıları en çok Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kars, Hakkari ve Kütahya’da azaldı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/HtVJlZv5lD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 9,61

Adıyaman: 6,96

Afyon: 41,52

Ağrı: 136,52

Aksaray: 30,73

Amasya: 28,61

Ankara: 83,64

Antalya: 32,96

Ardahan: 72,79

Artvin: 59,00

Aydın: 14,57

Balıkesir: 34,91

Bartın: 44,23

Batman: 37,08

Bayburt: 43,95

Bilecik: 46,64

Bingöl: 35,14

Bitlis: 96,58

Bolu: 74,65

Burdur: 46,05

Bursa: 43,14

Çanakkale: 26,41

Çankırı: 45,21

Çorum: 68,85

Denizli: 51,01

Diyarbakır: 55,34

Düzce: 57,12

Edirne: 11,28

Elazığ: 43,20

Erzincan: 52,89

Erzurum: 95,22

Eskişehir: 112,85

Gaziantep: 25,08

Giresun: 31,87

Gümüşhane: 67,04

Hakkari: 54,90

Hatay: 6,99

Iğdır: 17,39

Isparta: 69,04

İstanbul: 54,30

İzmir: 27,40

Kahramanmaraş: 14,55

Karabük: 33,66

Karaman: 26,68

Kars: 67,39

Kastamonu: 47,82

Kayseri: 74,50

Kırıkkale: 89,70

Kırklareli: 31,79

Kırşehir: 65,83

Kilis: 14,01

Kocaeli: 51,97

Konya: 46,44

Kütahya: 102,48

Malatya: 43,29

Manisa: 30,75

Mardin: 48,55

Mersin: 18,30

Muğla: 21,48

Muş: 37,46

Nevşehir: 40,66

Niğde: 41,15

Ordu: 42,95

Osmaniye: 4,92

Rize: 95,54

Sakarya: 63,78

Samsun: 34,36

Siirt: 50,44

Sinop: 20,33

Sivas: 78,32

Şanlıurfa: 25,53

Şırnak: 26,78

Tekirdağ: 37,74

Tokat: 56,87

Trabzon: 54,44

Tunceli: 22,77

Uşak: 32,21

Van: 65,25

Yalova: 52,89

Yozgat: 42,23

Zonguldak: 55,99