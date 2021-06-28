İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Koca, haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritasını paylaştı. Koca, vaka sayılarının düşüş eğiliminde devam ettiğini belirtti.
Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:
"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."
İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/V5RE5lUGRc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021
Koca, açıklamasında “Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu.
Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayıları en çok Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kars, Hakkari ve Kütahya’da azaldı.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım. pic.twitter.com/HtVJlZv5lD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021
İŞTE İL İL VAKA SAYILARI
Adana: 9,61
Adıyaman: 6,96
Afyon: 41,52
Ağrı: 136,52
Aksaray: 30,73
Amasya: 28,61
Ankara: 83,64
Antalya: 32,96
Ardahan: 72,79
Artvin: 59,00
Aydın: 14,57
Balıkesir: 34,91
Bartın: 44,23
Batman: 37,08
Bayburt: 43,95
Bilecik: 46,64
Bingöl: 35,14
Bitlis: 96,58
Bolu: 74,65
Burdur: 46,05
Bursa: 43,14
Çanakkale: 26,41
Çankırı: 45,21
Çorum: 68,85
Denizli: 51,01
Diyarbakır: 55,34
Düzce: 57,12
Edirne: 11,28
Elazığ: 43,20
Erzincan: 52,89
Erzurum: 95,22
Eskişehir: 112,85
Gaziantep: 25,08
Giresun: 31,87
Gümüşhane: 67,04
Hakkari: 54,90
Hatay: 6,99
Iğdır: 17,39
Isparta: 69,04
İstanbul: 54,30
İzmir: 27,40
Kahramanmaraş: 14,55
Karabük: 33,66
Karaman: 26,68
Kars: 67,39
Kastamonu: 47,82
Kayseri: 74,50
Kırıkkale: 89,70
Kırklareli: 31,79
Kırşehir: 65,83
Kilis: 14,01
Kocaeli: 51,97
Konya: 46,44
Kütahya: 102,48
Malatya: 43,29
Manisa: 30,75
Mardin: 48,55
Mersin: 18,30
Muğla: 21,48
Muş: 37,46
Nevşehir: 40,66
Niğde: 41,15
Ordu: 42,95
Osmaniye: 4,92
Rize: 95,54
Sakarya: 63,78
Samsun: 34,36
Siirt: 50,44
Sinop: 20,33
Sivas: 78,32
Şanlıurfa: 25,53
Şırnak: 26,78
Tekirdağ: 37,74
Tokat: 56,87
Trabzon: 54,44
Tunceli: 22,77
Uşak: 32,21
Van: 65,25
Yalova: 52,89
Yozgat: 42,23
Zonguldak: 55,99
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- SETA’nın çocukları birbirini yedi
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu