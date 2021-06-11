İmam hatip liselerinin 'eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkarılması' adına 'Marmara Vakfı' kuruldu

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Eski imam Mustafa Demirkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’nde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almıştı.

Söz konusu lise öncelikli olmak üzere “ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkarılması” için 500 bin lira mal varlığı olduğu belirtilen “Marmara Vakfı” kuruldu.

Vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında Albayrak Grubu’na ait TÜMOSAN’ın yönetim kurulu üyeliği yapan Mesut Muhammet Albayrak, AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen SETA Vakfı Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin eski genel başkanı Halit Bekiroğlu yer alıyor.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, 28 Mayıs’ta Ayasofya’da düzenlenen törenle icazet aldı. Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı törende, eski imam Mustafa Demirkan, Atatürk’e hakaret etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile “devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla öncelikle İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkarılması” amacıyla “Marmara Vakfı” adıyla bir vakıf kuruldu. Mal varlığının 500 bin lira olduğu belirtilen vakfı vakfedenlerin, Nuri Meyveci, Mücahit Kıbrıs ve Hüseyin Emre Yüksel olduğu kaydedildi. Kıbrıs’ın İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü, Yüksel’in hem lisenin okul aile birliği başkanı hem de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Meyveci’nin ise lisenin eski okul aile birliği başkanı olduğu öğrenildi.

Vakfın yönetim kurulu ise Meyveci ve Yüksel’in yanı sıra Mesut Muhammet Albayrak, Abdülkadir Çay, Halit Bekiroğlu, Harun Çelik ve Tankut Akgül’den oluştu. Bekiroğlu geçmişte AKP’ye yakınlığıyla bilinen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin genel başkanlığını yaptı. Çay ise AKP’ye yakınlığıyla ve gazetecileri fişlediği raporu ile bilinen SETA’nın genel müdürlüğünü yürütüyor. Üstlendiği kamu ihaleleri dikkat çeken, SEKA Kâğıt Fabrikası ile Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarını aldığı bilinen Albayraklar Grubu’nun Yönetim Kurulu’nun başkanı ise Yeni Şafak gazetesinin de imtiyaz sahibi olan Ahmet Albayrak.

Öte yandan, söz konusu lisenin okul aile birliği üyeleri arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, yedek üyeleri arasında ise Türk Kızılay’ın Genel Müdürü İbrahim Altan ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir’in de yer alması dikkat çekti.