İmamdan müezzine öldüresiye şiddet: "AK Parti ile arası iyi, olayın üstü kapatılıyor"

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Amasya Bayazid Paşa Cami imamı Beytullah Savaş, aynı camide müezzin olarak çalışan Yavuz Selim Albayrak’ı cami içinde öldüresiye darp etti. Geçen hafta sabah namazı sonrasında gerçekleşen olay sonrası kafasına 10 dikiş atılan Albayrak’a 10 gün rapor verildi.

İmam Savaş’ın Büyükağa medresesinde hafızlık yaptığı, Ziye Camii’nden Amasya merkezde bulunan Bayazid Paşa Cami’ne sürgün geldiği belirtildi. İmamın camide durmadığı, özel işleriyle ilgilendiği ve kavganın da bu yüzden çıktığı iddia edildi. Darp edilen müezzin, imam hakkında şikâyetçi oldu. Müezzini öldüresiye darp eden ve Diyanet TV’de “Gençlerle camide” isimli programa da konuk olarak katıldığı belirtilen imam Savaş hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

Olay ise Amasya Valiliği’ne M.Ş. ismiyle gönderilen “ihbar” e-postasının sosyal medyada yer alması ile ortaya çıktı. İhbarda olayın müftülük tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı belirtilerek “Savaş’ın AK Parti teşkilatı ile arası çok iyiymiş. Maalesef herkes bunu bildiği için konuyu kapatmaya çalışıyor. Caminin güvenlik kameralarından da anlaşılacağı gibi Beytullah Savaş, imam hatiplik görevinden çok özel işleriyle uğraşmaktadır. Cami cemaati de bundan çok şikâyetçidir. Çoğu zaman izin almadan görevini terk etmektedir. Müftülük de buna göz yummaktadır. Lütfen bu olay da daha öncekiler gibi üstü kapatılmasın” ifadeleri kullanıldı.

NASİHAT DESTEĞİ!

Diyanet-Sen Amasya Şubesi Başkanı Mehmet Topal ise olayın kamuoyunda ve sosyal medyada duyulması üzerine yaptığı yazılı açıklamada iki ismi evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dilediklerini ve nasihat verdiklerini söyledi.