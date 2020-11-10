İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçının özel olarak hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Anna Zhilyaeva'nın 10 Kasım için VR tekniğiyle hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasının kısa versiyonunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 18:08
İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçının özel olarak hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasını paylaştı
Abone Ol google-news

İBB Başkanı İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçının Mustafa Kemal Atatürk çalışmasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Videoyu yoğun istek üzerine paylaştığını ifade eden İmamoğlu, "Saygı, sevgi ve minnetle... Sanatçı Anna Zhilyaev'ın 10 Kasım için VR tekniği ile özel olarak hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasının kısa versiyonunu yoğun istek üzerine paylaşıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun paylaştığı çalışma şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler