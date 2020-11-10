İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçının özel olarak hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasını paylaştı

10 Kasım 2020 Salı, 18:08

İBB Başkanı İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçının Mustafa Kemal Atatürk çalışmasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Videoyu yoğun istek üzerine paylaştığını ifade eden İmamoğlu, "Saygı, sevgi ve minnetle... Sanatçı Anna Zhilyaev'ın 10 Kasım için VR tekniği ile özel olarak hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk çalışmasının kısa versiyonunu yoğun istek üzerine paylaşıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun paylaştığı çalışma şöyle: