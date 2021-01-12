İnfial yaratan reklam filmi: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

12 Ocak 2021 Salı, 12:11

Reklam filminde, karanlıkta yürüyen bir kadını maskeli bir erkeğin takip ettiği görülüyor. Korkan kadın, kendini korumak için çantasındaki makyaj temizleme mendilini kullanıyor. Kendisine saldırmak isteyen erkeğe doğru dönünce, korkan adam kaçıyor.

Asya devinde tepkiye yol açan reklam, internetten kaldırıldı. Pek çok kişi, bu videonun tecavüz kurbanlarını suçladığını ifade etti. "Çin'in Twitter'ı" olarak bilinen Weibo'da bir kullanıcı, "Kadınların en çok korktuğu şeyi reklamda kullanıyorsunuz, bu anlaşılamaz ve kabul edilemez" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Pekin bağlantılı kadın federasyonunun kadın haberleri sitesi womenofchina.cn de TikTok'un Çin'deki versiyonu olan Douyin'de yayımlanan reklam için "Kurbanları şeytanlaştırıyor. Kadınlar tüketicidir, tüketilecek mal değil" ifadesini kullandı.

Başta reklamı savunan Purcotton, boykot çağrılarının ardından reklamı bütün platformlardan kaldırıp 8 Ocak'ta bir özür mesajı yayımladı:

"Bu sorundan kim sorumluysa, hesap vermesi için bir ekip oluşturduk. Benzer olayların yaşanmasını engellemek için içerik üretimi ve kontrol süreçlerini geliştiriyoruz."

Şirket, pazartesi günü bir kere daha kadınlardan özür diledi.

Winner Medical Group'a bağlı Purcotton'ın Çin'de 240'tan fazla mağazası bulunurken 20 milyonu aşkın da müşterisi olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de ilk kez bir şirket cinsiyetçilik suçlamasına maruz kalmadı. Geçen sene süpermarket zinciri RT-Mart aynı şekilde gündem olmuş ve büyük beden kıyafet giyen kadınlar için kullandığı "çürük" ve "berbat" ifadeleri yüzünden özür dilemişti.