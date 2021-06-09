İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: “Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz”

09 Haziran 2021 Çarşamba, 13:38

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Irak ziyaretini sürdürüyor. Dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gelen Bakan Raab, buradaki temaslarının tamamlayarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçti. Raab, Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

IKBY Başkanı Barzani, İngiltere’nin 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde güvenli bölgenin kurulmasında büyük bir rol oynadığını ifade etti. Barzani, İngiltere ile ilişkilerin terör örgütü IŞİD ile mücadelede daha da geliştiğini söyledi.

Irak ve IKBY ziyaretinin ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmek için verdiği özenden kaynaklandığını dile getiren Bakan Raab ise “Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz” ifadelerini kullandı. Barzani ile Irak ve IKBY’nın istikrarını görüştüklerini aktaran Raab, ülkesinin Irak’a verdiği desteğin süreceğini belirtti. Raab, “IKBY’nin milisler ve terör örgütü IŞİD'ten gelen tehlikelere karşı koyabileceğine inanıyoruz” dedi. IKBY Başkanı Barzani’yi Londra’ya davet ettiğini söyleyen Raab ayrıca, IKBY Peşmerge güçlerine yardım tahsis ettiğini vurguladı.

