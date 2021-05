İngiltere, Fransa'yla yaşanan gerilimin ardından Jersey adasına savaş gemilerini gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun 'ihtiyati bir önlem' olduğu belirtildi.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan 'sarsılmaz desteğinin' altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Boris Johnson ordered two Royal Navy patrol vessels to sail to the Channel Islands last night amid fears that French fishing boats were preparing to blockade Jersey’s main port.https://t.co/pOfeoKQUSW