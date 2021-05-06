İngiltere, Fransa'yla yaşanan gerilimin ardından Jersey adasına savaş gemilerini gönderdi
İngiliz hükümeti, balıkçılık faaliyetleri konusunda Fransa ile yaşanan sorunlar nedeniyle İngiltere'ye bağlı Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun 'ihtiyati bir önlem' olduğu belirtildi.
İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan 'sarsılmaz desteğinin' altını çizdiği ifade edildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.
Boris Johnson ordered two Royal Navy patrol vessels to sail to the Channel Islands last night amid fears that French fishing boats were preparing to blockade Jersey’s main port.https://t.co/pOfeoKQUSW— Nile Gardiner (@NileGardiner) May 6, 2021
Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.
FRANSA TEHDİT ETMİŞTİ
Sputnik'te yer alan habere göre sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.
Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
Video Haberler
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Sağlık Bakanlığı güncel Covid-19 tablosunu açıkladı