IŞİD'in gelini Begüm İngiltere’ye dönemeyecek

26 Şubat 2021 Cuma, 15:00

IŞİD'in gelini olarak tanınan Şamima Begüm'ün İngiltere’ye dönüş sürecine dair yeni bir gelişme yaşandı. 2015 yılında İngiltere’den ayrılarak Suriye’ye gelerek terör örgütü IŞİD'e katılan Begüm’ün, İngiliz vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı tarafından düşürülmüş, Begüm, vatandaşlığını geri almak için dava süreci başlatmıştı.

16 Temmuz 2020’de Temyiz Mahkemesi, İngiliz vatandaşlığının hukuki mücadelesini verebilmesi için Begüm’ün İngiltere’ye geri dönmesine izin vermişti. Ancak bugün İngiltere Yüksek Mahkemesinde oy birliği ile alınan kararla Begüm’ün ülkeye dönerek vatandaşlığı için mücadele etmesi yönündeki başvurusu reddedildi.

2019 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sajid Javid, IŞİD'e katılan Begüm’ün ulusal güvenlik gerekçesi ile vatandaşlığını iptal etmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Temyiz Mahkemesi tek adil yolun İngiltere’ye geri dönmesi olduğunu kanaat getirirken, İçişleri Bakanlığı Temyiz Mahkemesinin kararının “önemli ulusal güvenlik riskleri" oluşturacağı gerekçesiyle tekrar gözden geçirilmesini talep etmişti.

Bugün alınan yeni kararın ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Lord Reed, "hükümetin Begün’un İngiltere’ye dönmesini engelleme hakkına sahip olduğunu" ifade etti.

